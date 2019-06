"Maß-Schlagader" statt Maßanzug: Aorta kurz vor Platzen geschient

Wegen plötzlich einsetzender, heftiger Bauchschmerzen kam Franz Reithofer aus Aching im Bezirk Braunau in das Gefäßzentrum des Krankenhauses Ried. Ein Aortenaneurysma, das bereits einen Einriss hatte, wurde als Ursache der starken Schmerzen rasch entdeckt. Noch am selben Tag konnte die lebensbedrohliche Erkrankung minimalinvasiv mit einem sogenannten Stentgraft behandelt werden. Drei Tage später verließ Herr Reithofer das Krankenhaus bereits wieder.

Franz Reithofer war einer von rund 70.000 Menschen in Österreich, die mit einer "Zeitbombe" im Bauch leben. Er litt an einem sogenannten Aneurysma – einer Ausweitung der Bauchschlagader. Nur die Hälfte der Betroffenen kann gerettet werden, wenn das Aneurysma reißt.

Der Innviertler hatte Glück, er hat seine Symptome ernst genommen. Sein Hausarzt schickte ihn mit der Rettung nach Ried. Ein Radiologe erkannte die gedeckte Ruptur eines Aortenaneurysmas – dass die massiv ausgeweitete Bauchschlagader schon eingerissen war und es damit zu einer Einblutung in das umliegende Gewebe gekommen war. Somit lag ein lebensbedrohlicher Notfall vor, und das Gefäßteam wurde alarmiert. Der Patient wurde unverzüglich zur Überwachung auf die Intensivstation gebracht. Für den Fall, dass sich die Blutung weiter verstärkt, wurde ein OP-Saal für eine Notoperation freigehalten. Oberarzt Gilbert Hainzl, der Leiter des Gefäßzentrums: "Das Aneurysma war für eine endovaskuläre Behandlung gut geeignet, und der Patient war kreislaufstabil. Somit entschieden wir uns, die Behandlung minimalinvasiv durchzuführen und damit die Belastung einer großen Bauchoperation zu ersparen. Gleichzeitig stand jedoch ein OP-Team bereit, um jederzeit die offene Operation durchführen zu können, falls notwendig."

Die Computertomografie erlaubte die genaue Vermessung der Gefäße. Ein sogenannter Stentgraft, ein verstärkter Kunststoffschlauch in Y-Form, wurde passgenau bereitgestellt. Im endovaskulären Operationsraum wurden in Narkose beide Leistenarterien punktiert und spezielle Verschlusssysteme zur sicheren Versorgung der Eintrittsstellen in das arterielle Gefäßsystem eingebracht. Mit dieser Technik kann die Freilegung der Arterien mittels Schnitten vermieden werden. "Über die Punktionsstellen in der Leiste wurden unter Röntgensichtkontrolle die verschiedenen Komponenten der Gefäßprothese eingeführt und an den richtigen Positionen im Gefäß entfaltet, sodass die Aussackung nicht mehr durchblutet war", so Primar Claus Kölblinger zum Eingriff, den er selbst vorgenommen hat.

"Wieder alles wie vorher"

Die Vorher-nachher-Bilder zeigen, dass das Blut beim 73-Jährigen aus dem Bezirk Braunau nur noch durch die Prothese fließt. Schmerzen habe er nach dem Eingriff keine mehr gehabt: "Ich habe der Schwester gesagt, dass sie die Schmerzmittel reduzieren kann, da hat sie mich darüber informiert, dass ich gar keine bekommen habe."

Am dritten Tag nach dem Eingriff konnte Franz Reithofer das Rieder Schwerpunktspital wieder verlassen. Er habe keine Einschränkungen und könne wieder alles machen, was er vorher gemacht hat. Mittlerweile scherzt er auch schon wieder: "Einen Maßanzug habe ich keinen, aber jetzt habe ich Maß-Adern."