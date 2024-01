Die Maschkerer ziehen in verschiedenen Rollen mit Musikbegleitung von Haus zu Haus. Auf dem Bild die Saiga Hanser Landjugend am Silvestertag.

Am Freitag um fünf Uhr morgens treffen sich 35 Maria Schmollner zwischen 16 und 30 Jahren und schlüpfen in verschiedene Rollen. Den ganzen Tag werden sie in der Gemeinde unterwegs sein, von Haus zu Haus ziehen, um das Böse zu vertreiben und das Gute zu bringen: Die Maschkerer sind unterwegs!