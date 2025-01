Martina Meingassner will den Ausbau der Windkraft vorantreiben

Martina Meingassner, Absolventin der HTL Braunau, arbeitet intensiv am Ausbau der Windkraft in Österreich. Nach dem Studium der Ökoenergietechnik an der FH Wels sowie an der Linköping University in Schweden ist Meingassner in die Windkraftbranche eingestiegen, unter anderem bei der Energiewerkstatt Friedburg. Zurzeit ist sie bei der Windkraft Simonsfeld AG – und bei ihrem Unternehmen mit einem geplanten Projekt im Innviertler Lachforst – beschäftigt.