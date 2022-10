Marienhof-Wirt übernimmt Leitung des AMAG-Restaurants in Ranshofen

Reinhard Stockinger, der bisher das beliebte Gasthaus Marienhof in Kirchdorf am Inn betrieben hat, wird sich einer neuen Aufgabe widmen und ab Jahresbeginn 2023 als Küchenchef des Werksrestaurants der AMAG in Braunau-Ranshofen tätig sein. Wobei regionale Küche im Vordergrund stehen werde, so der Aluminiumkonzern mit mehr als 2000 Mitarbeitern, der das Werksrestaurant mit dem organisatorischen Schritt direkt ins Unternehmen einbindet.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Gastronomie und seiner Passion und Leidenschaft für das Kochen wird Reinhard Stockinger das kulinarische Angebot in der AMAG auf ein neues Niveau heben. Zu seinen ersten Aufgaben zählen die Neustrukturierung des Speisenangebots und der Zulieferkette sowie der Aufbau der Küchenmannschaft.

Besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die Versorgung der Mitarbeiter im Schichtbetrieb sowie auf das Jausenangebot gelegt. In weiterer Folge geht es an die Erarbeitung eines Konzeptes zur Umgestaltung der Räumlichkeiten, welches stufenweise umgesetzt wird. "Mit Reinhard Stockinger und dem Insourcing unseres Werksrestaurants setzen wir künftig einen Schwerpunkt auf regionale Produkte und Qualität sowie auf Ausgewogenheit und die gesunde Ernährung unserer Mitarbeiter. Wir freuen uns, mit Reinhard einen passionierten Koch gewonnen zu haben, der uns künftig mit Schmankerln aus der Region versorgen wird", sagt Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG Austria Metall AG.

"Nach erlebnisreichen Jahren in der Gastronomie freue ich mich, mit einem attraktiven Speisenangebot und Restaurantkonzept die Mitarbeiter im modernsten Aluminiumwerk der westlichen Welt kulinarisch zu begleiten. All jene, die mich auf diesem Weg unterstützen wollen, lade ich ein, sich auf die kommenden Ausschreibungen zu bewerben", so Reinhard Stockinger, designierter Küchenchef des AMAG-Werksrestaurants in Ranshofen.

Die AMAG ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von hochwertigen Aluminiumprodukten, die in Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden.