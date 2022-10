Marienhof-Wirt übernimmt Amag-Restaurant

Reinhard Stockinger, bisher Wirt im Marienhof in Kirchdorf am Inn, wird ab Jahresbeginn 2023 das Amag-Werksrestaurant leiten. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Spitzengastronomie und seiner Leidenschaft für das Kochen wird er das kulinarische Angebot in der Amag auf ein neues Niveau heben.

2015 hat das Paar Stockinger den Marienhof übernommen, wie vor wenigen Tagen in den OÖN berichtet, wird das beliebte Gasthaus mit Jahresende geschlossen. Sie hätten zu viel gearbeitet, zu viel zurückgesteckt und die Balance verloren, wurde über soziale Medien bekannt gegeben.

Zu seinen ersten Aufgaben in der Amag zählen die Neustrukturierung des Speiseangebotes und der Zulieferkette sowie der Aufbau der Küchenmannschaft. Besonderes Augenmerk werde dabei auch auf die Versorgung der Mitarbeiter im Schichtbetrieb sowie auf das Jausenangebot gelegt. "Nach erlebnisreichen Jahren in der Gastronomie freue ich mich, mit einem attraktiven Speisenangebot und Restaurantkonzept die Mitarbeiter im Aluminiumwerk kulinarisch zu begleiten. All jene, die mich auf diesem Weg unterstützen wollen, lade ich ein, sich auf die kommenden Ausschreibungen zu bewerben", sagt Stockinger.

Der Schwerpunkt werde auf regionale Produkte und Qualität sowie auf Ausgewogenheit und gesunde Ernährung gesetzt. "Wir freuen uns, mit Reinhard einen passionierten Koch gewonnen zu haben, der uns künftig mit Schmankerln aus der Region versorgen wird", sagt Vorstandsvorsitzender Gerald Mayer.