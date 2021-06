Marien-Wandern mit Tagestouren

Am Samstag, 3. Juli, führt eine 17 Kilometer lange Wanderung von Maria Schmolln zur Jakobskirche in Schalchen über Mattighofen zur dortigen Propsteikirche und über Pfaffstätt zum Tagesziel Auerbacher Kirche. Start ist um 9 Uhr in Maria Schmolln bei der Wallfahrtskirche. Infos und Anmeldung unter Tel.: 0664/2493899.

Weitere Etappen folgen am 24. Juli über 16 Kilometer von Auerbach über Gstaig und Eggelsberg bis Gundertshausen sowie am 14. August (Gundertshausen – Gilgenberg – Hochburg, 14 Kilometer), am 27. August (Hochburg – Ach – Raitenhaslach – Burghausen, Streckenlänge 18 Kilometer) und am 18. September (Burghausen – Altötting, Streckenlänge 18 Kilometer).