In der 19. Minute zirkelte SV-Ried-Regisseur Stefan Nutz am Samstagabend einen Freistoß auf den Kopf von Kapitän Marcel Ziegl, der den Ball zum vorentscheidenden 2:0 für die Rieder im brisanten Oberösterreich-Derby gegen den LASK ins Tor beförderte. Das 1:0 für Ried besorgte ein gastfreundlicher LASK per unglücklichem Kopfballeigentor. Für den "ewigen Rieder" ein ganz besonderer Treffer, zumal er nicht zu den großen Torjägern bei der SV Ried gehört.