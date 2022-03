Marcel Hirscher wird Partner von Wintersteiger

Van Deer heißt die Skimarke, mit der Marcel Hirscher in der Saison 2021/22 ins Skisportgeschäft eingestiegen war. Bei Tests verschiedener Angebote kamen Marcel und Vater Ferdinand Hirscher in Kontakt mit der Rieder Firma, die mit Skiservice-Maschinen als Weltmarktführer bekannt ist. Ein Auftrag für ein Gesamt-Servicekonzept war die Folge. Wintersteiger wird für den Produktionsstandort von Hirschers neuer Skifirma in Annaberg ein komplettes Servicekonzept erarbeiten. Verantwortlich dafür ist Wintersteiger Racing Experte Emanuel Mayringer, der das Gesamtkonzept für die Skiservice und Bootfitting-Werkstatt entwickelt hat. "Wintersteiger ist der perfekte Tuning Partner für Van Deer. Wir teilen die gleichen Werte und Ansprüche Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf spannende Jahre der gemeinsamen Entwicklung", so Marcel Hirscher.

Die Service-Anlage Jupiter wird in Kürze in Produktion gehen und ab April am Standort in Annaberg eingesetzt. Für Daniel Steininger, General Manager der Division Sports bei Wintersteiger, ist diese Kooperation ein "starkes Zeichen für die Zukunft, wenn neue Unternehmen selbst in der Krise diesen Weg einschlagen." Auch Wintersteiger erhoffe sich durch die Kooperation positive Effekte.