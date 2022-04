Am vergangenen Sonntag fand der 39. Vienna City Marathon statt. Rund 8000 Läufer waren über die volle Distanz von 42,195 Kilometern am Start. Einer von ihnen war der Pattighamer Marcus Reischauer. Der 39-Jährige kam nach 2:32:53 Stunden ins Ziel und unterbot somit seine alte Bestzeit von 2:39 Stunden deutlich. "Mein Ziel war es, knapp unter meiner Bestzeit zu bleiben. Dass es am Ende so gut gelaufen ist, hat mich selbst überrascht", sagt Reischauer, der auf den 31.