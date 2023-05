Manuela Maier schaut, ob die Luft rein ist

Eigentlich wollte sie ja in die Landwirtschaft, aber dann zog es die chemiebegeisterte junge Frau doch ins Labor der Amag. Seit sieben Jahren misst sie verschiedene Abluftparameter des Aluminiumkonzerns am Standort in Ranshofen. Kindgerecht erklärt, prüft die junge Innviertlerin also, ob die Luft, die von Anlagen in die Umgebung ausgestoßen wird, so sauber ist, wie sie sein muss. Im Labor verbringt sie nicht die meiste Zeit ihres Berufsalltags, sondern teilt diese auf die Probenentnahme im "Feld" und das Büro auf.

Insgesamt sieben Leute sind bei der Umweltmesstechnik in der Amag beschäftigt. Der gemessene Parameterumfang erstreckt sich über viele Komponenten, welche die Umwelt beeinflussen können. "Wir sind sehr viel draußen, Probeentnahmen können bis zu sechs Stunden dauern", sagt Manuela. Wenn sie am "Feld" ist, dann nur in entsprechender Schutzkleidung: Von den richtigen Schuhen am Fuß, über den Schutzanzug am Körper bis zum Helm am Kopf. Das kann gerade im Sommer richtig heiß werden. "Wetterempfindlich darf man nicht sein, auch wenn das Wetter nicht mitspielt und es regnet, müssen Proben entnommen werden", sagt sie. Das kann schon ungemütlich werden, die höchste Messstelle ist schließlich 30 Meter hoch. "Man gewöhnt sich daran", sagt sie ganz locker. Körperliche Fitness ist vorausgesetzt, wenn es hoch hinaus geht, auch, wenn oft die Hebebühne die Wege erleichtert.

Wie misst man denn jetzt Bestandteile in der Luft? Man habe Prüfgas und entsprechende Geräte dabei, erklärt sie. Die Justierung, also die exakte Einstellung der Messgeräte, erfolge immer vor Ort vor jeder Messung. "Wir müssen wirklich ganz exakt sein, wir müssen uns ja auch verantworten können und nachweisen können, dass wir richtig arbeiten", sagt sie. Die Abteilung der Umweltmesstechnik ist Teil des akkreditierten Prüflabors der Amag. Alles muss penibel verschriftlicht und transparent zugänglich gemacht werden, gerade, wenn es um behördlich aufgetragene Messungen geht.

Gemessen wird aber nicht nur um behördlichen Auflagen gerecht zu werden, sondern auch für den Konzern selbst. "Wir haben auch viel Kontakt mit der Produktion, da zum Teil spezielle Betriebszustände wie das Aufheizen, Abgießen und Chargieren für die Probenahme vorgeschrieben sind", sagt Manuela Maier. Der Konzern sei stets daran interessiert, Prozesse weiter zu optimieren. Variierende Messwerte sind immer mit einer Ursachenforschung und nachhaltig gesetzten Abstellmaßnahmen verbunden. Das Interesse an Emissionen wurde bei Manuela Maier in der HLW in Ursprung geweckt. Dort gibt es einen Umwelttechnikzweig und Labore, in denen sie erste Erfahrungen sammeln konnte. "Ich finde die Arbeit ist spannend, abwechslungsreich und man leistet einen Beitrag für den Umweltschutz", sagt die 28-Jährige.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar