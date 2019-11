Mann von Unbekannten niedergeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Drei oder vier unbekannte Männer, vermutlich ausländischer Herkunft, attackierten einen 27-Jährigen aus dem Bezirk Braunau am Samstag um 21:50 Uhr am Stadtplatz ohne ersichtlichen Grund und konnten unerkannt flüchten. Das Opfer erlitt durch die Schläge eine Prellung und Hämatome im Bereich der Nase und in Folge eines Sturzes eine Platzwunde an der Stirn. Der 27-Jährige wurde vom Roten Kreuz Mattighofen erstversorgt. Das Opfer konnte aufgrund seiner starken Alkoholisierung keine näheren Angaben zu den Tätern machen.

Zwei Zeuginnen, die den Vorfall im Vorbeifahren beobachteten und anzeigten, gaben übereinstimmend mit dem Opfer an, drei bis vier ausländische Männer gesehen zu haben. Diese Männer sollen nach der Auseinandersetzung in einen schwarzen BMW gestiegen und davongefahren sein.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Mattighofen unter 059133 4207.

