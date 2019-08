Mann ohne Führerschein flüchtete nach Unfall per Bahn

Freitagfrüh war ein 35-Jähriger ohne Führerschein aus Salzburg mit einem Pkw in Eberschwang auf dem Güterweg Putting-Wörling unterwegs.In einer scharfen Rechtskurve am Eisenbahnübergang kam er links von der Fahrbahn ab und touchierte eine Lichtzeichenanlage, die aus der Betonverankerung gerissen wurde. Der 35-Jährige flüchtete zu Fuß von Unfallstelle, ohne sie abzusichern oder jemanden zu verständigen. Kurzerhand stieg er in den nächsten Regionalzug Richtung Attnang-Puchheim. Der aufmerksame Lokführer verständigte aber die Polizei, die im Attnanger Bahnhof schon auf den Fahrerflüchtigen wartete. Einen Alkomattest verweigerte der Mann.

Weil die Lichtzeichenanlage der Eisenbahnkreuzung beschädigt war, musste am Güterweg Putting-Wörling eine Totalsperre eingerichtet werden. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich eine Woche andauern, so die Polizei. Die Totalsperre des Güterweges wird solange aufrecht bleiben. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

