Nach Impfung im Supermarkt blutüberströmt verstorben? Völlig falsche Gerüchte

Ein wahres Horrorszenario verbreitet sich seit gestern in Messenger-Diensten. Demnach soll am Dienstag in einer Spar-Filiale in Ried im Innkreis ein Jugendlicher umgefallen sein. „…. Er war vor ein paar Tagen Impfen, heute ist er beim Spar zusammengebrochen. Sein Körper war plötzlich wie ein Stein und er ist umgefallen…“ Als man ihm die Maske runtergegeben habe, sei alles voller Blut gewesen. „Er ist noch am Boden bei Spar gestorben“, heißt es in dieser Nachricht. Der Junge habe immer geschrien, es habe etwas mit der Impfung zu tun, weil er sich schon in den Tagen nach der Impfung unwohl gefühlt habe. Sein Freund sei fix und fertig gewesen. Soweit die Version, die man sich derzeit weiterschickt. Die Wahrheit sieht freilich anders aus.

"Geschichte ist natürlich weitgehend völliger Blödsinn"

Die OÖN haben Spar und das Rote Kreuz mit den Behauptungen konfrontiert. Zumindest bei Spar hat man davon schon gehört: „Diese Geschichte ist natürlich weitgehend völliger Blödsinn. Jedes Mal, wenn ich von der Geschichte höre, dann ist noch etwas größer und grausliger gemacht worden“, schreibt Spar-Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann. „Wahr ist, dass ein junger Mann gestern in einem Markt in Ried zusammengebrochen ist, die Rettung wurde verständigt und er wurde ins Krankenhaus transportiert. Die Schreie, das Blut, das stimmt alles nicht.“ Was der Mann tatsächlich hatte, wisse man aus Datenschutzgründen nicht“, so Berkmann.

Ruhiger Einsatz, kein Blut, keine Schreie

Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Ried, sagte auf OÖN-Anfrage, dass es Mittwochfrüh gegen 7.20 Uhr einen Einsatz bei einem Spar-Markt gegeben habe. Laut Dobler-Strehle dürfte ein junger Mann einen Krampfanfall erlitten haben, geblutet habe dieser nicht. Der Einsatz sei völlig ruhig abgelaufen, von irgendwelchen Schreien könne nicht die Rede sein. Der Transport ins Krankenhaus erfolgte in einem stabilen Zustand, von einem Todesfall könne keinesfalls die Rede sein. Über den Impfstatus des Mannes ist nichts bekannt.