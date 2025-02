Mann mit Langwaffe in Ried beobachtet: Großeinsatz der Polizei, die rasch Entwarnung geben konnte

Polizeieinsatz in der Bayrhammergasse in Ried

Große Aufregung herrschte am frühen Donnerstagabend in der Rieder Innenstadt. Um zirka 16.45 Uhr rasten mehrere Polizeiautos mit Blaulicht Richtung Wohlmayrgasse. Ein Teil vom Restaurant Mimmo bis zur Trafik in der Wohlmayrgasse wurde von der Polizei abgeriegelt, zahlreiche Polizisten mit Schutzausrüstung postierten sich.

"Eine Passantin hat beim Einparken am Stelzhamerplatz (dieser liegt durch eine Häuserzeile abgetrennt gegenüber der Wohlmayrgasse Anm. d. Red.) zufällig durch ein Fenster in ein Wohnhaus geschaut. Dabei hat sie einen Mann mit einer Langwaffe gesehen und den Notruf verständigt", sagte Thomas Hasenleitner, stellvertretender Rieder Bezirkspolizeikommandant am Donnerstagabend im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten.

Thomas Hasenleitner, Polizei Ried Bild: (LPD OÖ)

In der ersten Phase habe man, so Hasenleitner alle verfügbaren Streifen aus dem Bezirk Ried angefordert. Polizisten mit entsprechender Eigensicherung näherten sich dem Objekt. Sondereinsatzkräfte wurden alarmiert. "Während diese auf dem Weg zum Einsatzort waren, hat die Polizei vor Ort versucht abzuklären, um welches Haus und Wohnung es sich genau handelt", sagt Hasenleitner und fügt hinzu: "Diese Erkundungen haben ergeben, dass es sich mutmaßlich um die Wohnung eines bekannten Jägers handelt. Das haben wir dann telefonisch überprüft. Dabei konnte alles geklärt werden. Der Mann besitzt die Waffe, die er reinigen wollte, legal. Es hat sich also alles in Wohlfallen aufgelöst."

Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden, die Sperre der Wohlmayrgasse wurde aufgehoben.

Polizeieinsatz konnte rasch beendet werden

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.