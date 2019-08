Mann mit Auto in Garten geschleudert

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn war am Samstag mit seinem Auto auf der Oberinnviertler Landstraße in Richtung Gundertshausen unterwegs. Im Ortsgebiet Aschau kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Auto schlitterte laut Angaben der Polizei zuerst etwa 44 Meter über die Straße, kam dann rechts von der Fahrbahn ab und wurde schließlich über einen Thujen-Zaun in den Garten eines Einfamilienhauses geschleudert. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Salzburg geflogen.

