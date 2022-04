Mann im Innviertel mit Fuß in Maschine eingeklemmt

Ein 50-Jähriger aus Deutschland führte am heute gegen 11:15 Uhr in einer Firma im Bezirk Braunau Arbeiten an einer Nagelmaschine durch. Als die Maschine eine Störung hatte, versuchte er diese zu beheben und stieg auf das Arbeitsgerät. Nachdem er diese behoben hatte, führte diese plötzlich von allein ihre Tätigkeit fort, wodurch er unter einer Schiene eingeklemmt wurde. Ein Arbeitskollege eilte ihm zur Hilfe und befreite ihn aus der Misere. Der Notarzt versorgte den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades und lieferte ihn in das Krankenhaus ein.