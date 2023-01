Streit beim Pokern eskalierte: Pfefferspray-Einsatz in Braunau

Die Polizisten mussten zu Pfefferspray greifen, um den Mann zu stoppen. Auch in der Gefängniszelle tobte er unaufhörlich weiter. Erst nach mehreren Stunden beruhigte sich der 32-Jährige wieder, heißt es von der Exekutive.

Was war passiert? In der Nacht auf Sonntag, gegen 1.15 Uhr, gingen mehrere Notrufe ein. Die Anrufer berichteten von einem Mann, der in Braunau bei der Salzburger Vorstadt mit einem Messer herumlaufen würde. Eine Streife, die sich ganz in der Nähe befand, war schnell zur Stelle. Die Beamten wurden Zeugen, wie ein 32-Jähriger einen anderen Mann mit einem 35 Zentimeter langen Küchenmesser verfolgte und bedrohte.

Mit gezogener Schusswaffe forderte einer der Polizisten den Angreifer auf, das Messer fallen zu lassen. "Der 32-Jährige war kurz irritiert und steckte das Messer in seinen Hosenbund", berichtet die Polizei. Seinen Kontrahenten wollte der Innviertler aber weiter nicht in Ruhe lassen. Vor den Augen der Beamten lief er dem 27-Jährigen, der ebenfalls im Bezirk Braunau lebt, nach. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der rabiate Mann gestoppt werden. Nach der Festnahme wurde er in die Polizei Braunau gebracht, wo er noch stundenlang in der Arrestzelle tobte.

Bei der Einvernahme zeigte sich der Innviertler geständig und nannte den Grund für den heftigen Streit. Beim Pokerspielen dürften sich die beiden Freunde nicht einig gewesen sein. In Kombination mit reichlich Alkohol sei die Auseinandersetzung eskaliert. Der junge Mann wurde in die Justizanstalt Ried gebracht.

