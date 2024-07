Mann bedrohte 83-Jährige Pensionistin mit Messer - Polizei bittet um Hinweise

Gegen 9.15 Uhr war die Pensionistin am Stadtplatz in Mattighofen zu Fuß von der Kirche in Richtung Rosengasse unterwegs. Dabei wurde sie von einem Mann beobachtet. Der Täter verfolgte das Opfer mit einem E-Scooter und hielt sie auf Höhe des Hauses Rosengasse 2 auf und forderte um ihre Handtasche.

Weil die Frau nicht auf die Forderung einging, zückte der Unbekannte ein etwa 20 Zentimeter langes Messer und bedrohte die Pensionistin damit. Ein Anwohner bemerkte den Vorfall und schrie den Täter an. Der Mann flüchtete daraufhin auf seinem E-Scooter Richtung Stadtplatz. Die 83-Jährige blieb unverletzt.

Weil der Vorfall erst mit zwei Stunden Verspätung bei der Polizei angezeigt wurde, verlief eine Fahndung bisher erfolglos. Die Polizei Mattighofen bittet Zeugen, - und vor allem den erwähnten Anwohner - sich persönlich oder unter der Telefonnummer 0591334207 zu melden.

