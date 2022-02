Lernbereit sei er, betont Georg Mendler. Der neue Kirchberger VP-Bürgermeister lerne am Gegenüber. Über das bereits Erlernte, über Wohnungen in Kirchberg und die MFG spricht er im Interview. Alles neu in Kirchberg: Neuer Bürgermeister, neuer Amtsleiter, neues Verwaltungspersonal. Wie war die Anfangszeit? Die Vorerfahrung hat ganz klar gefehlt, das war nicht leicht. Der neue Amtsleiter war eine tragende Säule. Das ganze Personal, auch im Bauhof, alle waren neu! Wir haben jetzt aber eine solide