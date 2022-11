Die braunen Holzschränke in dem kleinen Raum in der Lastenstraße sind gut gefüllt mit Hunde- und Katzenfutter. Es wird für alle reichen, diesmal. Ihre Vierbeiner für die nächsten zwei Monate versorgt zu wissen, ist eine Riesenerleichterung für die Tierbesitzer. Ein bisschen Gewissheit in ungewissen Zeiten. Man muss es nicht verstehen, aber akzeptieren: Ein Haustier gehört für viele zur Familie. Der treue Freund wird jetzt allerdings zur Kostenfrage.