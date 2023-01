"Man denkt nur an sein Kind und hofft, dass es überlebt"

Die Situation war ernst, als die Rettungskräfte im Juli des vergangenen Jahres zu einem Notfalleinsatz in Zell an der Pram gerufen wurden. Die schwangere Julia Jungbauer hatte aufgrund einer vorzeitigen Plazentaablösung starke Blutungen. Mutter und Kind waren dadurch in akuter Lebensgefahr. Die alarmierten Einsatzkräfte organisierten nach einer ersten notärztlichen Versorgung den Hubschraubertransport der Patientin ins Welser Krankenhaus.