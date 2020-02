"Man bekommt von den Bewohnern viel Dankbarkeit zurück"

Der enorme Mangel an Pflegekräften ist in ganz Oberösterreich spürbar. Besonders prekär ist die Lage, wie gestern in den Innviertler Nachrichten berichtet, in den Bezirken Ried und Braunau. Karin Altmüller, Geschäftsführerin des Sozialhilfeverbandes Braunau, spricht von einer sehr ernsten Lage. Altmüller hebt im OÖN-Interview die vielen positiven Seiten in den Pflegeberufen hervor.

OÖNachrichten: Wie prekär sehen Sie den Mangel an Pflegekräften im Bezirk Braunau. Laut Landesrätin Birgit Gerstorfer stehen derzeit rund 150 Personen auf der Warteliste für ein Bett.

Karin Altmüller: Es gestaltet sich im Bezirk Braunau immer schwieriger, geeignetes Pflegepersonal für die Bezirksseniorenzentren (BSZ) zu finden. Wir können viele Zimmer derzeit nicht belegen, da kein Pflegepersonal vorhanden ist. Die Wartelisten sind lange. Alleine für das neu errichtete BSZ Eggelsberg warten derzeit 22 Personen auf eine Heimaufnahme. Im BSZ Mattighofen steht mittlerweile – ebenfalls trotz Warteliste – ein halber Stock leer. Ähnlich die Situation im BSZ Ostermiething. Zudem wird uns die Pensionierungswelle in den kommenden Jahren hart treffen.

Das Sperren von Betten ist notwendig, da wir unser bestehendes Personal nicht überlasten wollen. Die Pensionierungen können aus heutiger Sicht nicht annähernd durch Neuzugänge ausgeglichen werden. Wir rechnen damit, dass aufgrund von Pensionierungen in den kommenden fünf Jahren etwa 30–35 Prozent unserer Mitarbeiter aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden. Das heißt, wir müssen bei der Pflegeausbildung alle Kräfte bündeln. Zudem gehen auch viele unserer Küchen- und Reinigungsmitarbeiter bald in Pension.

Wie reagieren die Betroffen und vor allem die Angehörigen auf die Wartezeiten?

Großteils mit Unverständnis. Es ist schwer zu erklären, dass trotz freier Betten keine Aufnahme erfolgen kann. Nicht nur für Angehörige und Betroffene ist das keine einfache Situation. Auch für uns vom Sozialhilfeverband ist es nicht leicht, trotz freier Kapazitäten Absagen erteilen zu müssen. Besonders tragisch ist es, wenn Personen ihren Beruf aufgeben müssen, um sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern zu können, für die es aktuell keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt.

Lässt es sich ungefähr sagen, wie viele Pflegekräfte man im Bezirk Braunau aufnehmen könnte?

Alleine um das BSZ Eggelsberg voll belegen zu können, würden wir zirka zwölf Personaleinheiten – gerechnet auf Vollzeit – an Fach-Sozialbetreuern für Altenarbeit (FSB "A") benötigen. Insgesamt brauchen wir in allen Bezirksseniorenzentren des SHV in den kommenden Jahren zirka 60 Personaleinheiten (Vollzeit) in diesem Bereich. Dazu kommen natürlich noch Heimhilfen, Pflegefachassistenten und diplomiertes Personal. Der Pflegepersonalschlüssel, sowie die Einreihung des Personals, vor allem der neuen Pflegefachassistenten, gehört aus meiner Sicht unbedingt überarbeitet.

Welche Initiativen werden speziell im Bezirk Braunau unternommen, um hier entgegenzuwirken?

BFI- und FAB-Kursteilnehmer werden von uns in die Bezirksseniorenzentren eingeladen, um in den Pflegeberuf hineinschnuppern zu können, auch Schüler und Interessierte werden zum Tag der Altenarbeit eingeladen. Wir stellen uns bei diversen Schulen vor, um Pflegeberufe bekannter zu machen. Außerdem gibt es im Bezirk Braunau wieder eine Heimhilfe-Ausbildung. Schnuppertage sind jederzeit nach Vereinbarung möglich.

Was sind die positiven Argumente, um sich für eine Ausbildung im Pflegebereich zu entscheiden?

Natürlich beinhalten Pflegeberufe oftmals anstrengende und fordernde Tätigkeiten. Es überwiegen jedoch meiner Meinung nach ganz klar die positiven Aspekte. Wer eine Ausbildung in der Pflege absolviert, dem ist ein sicherer Arbeitsplatz garantiert. Es ist definitiv eine sinnvolle, erfüllende und wertschöpfende Arbeit. Man bekommt viel Dankbarkeit von den Bewohnern zurück. Am Ende des Tages weiß man, dass man wertvolle Arbeit geleistet hat, um den Bewohnern den Aufenthalt im Bezirksseniorenzentrum so angenehm wie möglich zu gestalten und durch pflegerische Handlungen zu unterstützen.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at