Makor als Rieder SP-Vorsitzender bestätigt

Neben Makor stand aber vor allem Petra Mies im Mittelpunkt der Parteifreunde.

Anhaltender Applaus

Die neue Bürgermeisterin von Gurten wurde mit anhaltendem Applaus und stehenden Ovationen begrüßt.

Als Gastreferentin kam SP-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer nach Geiersberg. "Trotz all unserer Bemühungen hat die Sozialdemokratie bei der vergangenen Nationalratswahl ihr schlechtes Ergebnis in der Geschichte eingefahren." Das müsse man ernst nehmen. Es stehe außer Frage, dass die SP einen moderneren Anstrich brauche, um für die Wähler wieder attraktiver zu werden, so Gerstorfer. Für die kommenden Landtagswahlen 2021 werde man gemeinsam mit allen Parteimitgliedern ein Programm erarbeiten.