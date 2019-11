Mairinger spendet 8500 Euro für Spezialtandem

Ein Teil der Einnahmen kam ausgewählten Behinderteneinrichtungen zugute, darunter auch dem Verein Miravita in Waldzell. "Das Miravita Wohnhaus und die verschiedenen Arbeitseinrichtungen ermöglichen Menschen mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben. Vieles, was für uns selbstverständlich ist, ist für beeinträchtigte Menschen eine Herausforderung", so Marion Mairinger-Kriegleder, Geschäftsführerin der Mairinger Holding.

"Als wir gehört haben, dass sich die Bewohner von Miravita ein behindertengerechtes Tandem wünschen, war für uns klar: Das wollen wir unterstützen!" Auch Firmengründer Franz Mairinger, der selbst aus Waldzell stammt, freue sich sehr darüber, eine so tolle Einrichtung unterstützen zu können.

Nun wurde das besondere Fahrrad im Wert von 8500 Euro im Rahmen einer kleinen Feier übergeben. Ebenfalls überreicht werden konnte der Reinerlös von 550 Euro aus Artikeln, die von Miravita selbst hergestellt und während der Charity-Aktion in den Marc-O’Polo-Stores verkauft wurden.