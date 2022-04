Maikundgebung in Schärding

"Es wird bei uns in Schärding die erste Festansprache von Lindner als Landesparteivorsitzendem der SP sein", so Schärdings SP-Bezirksparteivorsitzender Karl Walch. Treffpunkt ist um 20 Uhr bei der Arbeiterkammer Schärding, um 20.30 Uhr setzt sich ein Fackelzug, begleitet durch die Musikkapelle Schärding, zum Stadtplatz in Bewegung. Die dortige Kundgebung soll angesichts des Ukraine-Krieges auch eine Friedenskundgebung werden. "Gerade weil der 1. Mai ein so besonderer Tag für die Sozialdemokratie ist, ist dieser Tag auch wie geschaffen dafür, unsere neue Kampagne ‘Teuerungs-Stopp jetzt!’ zu präsentieren", so Karl Walch.