Maikundgebung in Schärding

Nachdem 2020 die Bezirksmaivorfeier abgesagt werden musste, sei es vielen ein großes Anliegen gewesen, am höchsten Feiertag der Sozialdemokratie an der Kundgebung zum "Tag der Arbeit" in der Stadt Schärding teilzunehmen und der Hauptrednerin, SP-Landesparteivorsitzender Birgit Gerstorfer, zuzuhören. Bezirksparteivorsitzender Karl Walch ging ein auf "das schwere Jahr, das hinter uns liegt. Die Coronakrise hat uns alles abverlangt. Aber wir hier im Bezirk Schärding haben gezeigt, dass wir alles schaffen können. Wenn wir zusammenstehen und zusammenhalten."