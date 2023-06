Maiergut bekam IKK-Plakette "Bleibende Werte"

Die Bemühungen der Besitzer Wolfgang und Anna Auer, das Maiergut in Jahrsdorf in der Gemeinde St. Peter wiederherzustellen und die ursprüngliche Bausubstanz des Gutes zu erhalten, würdigte der Innviertler Kulturkreis (IKK) kürzlich mit der Plakette "Bleibende Werte fürs Innviertel". IKK-Obmann Stefan Kreuzeder und Fachreferent Josef Gann hoben bei der Verleihungsfeier in ihren Reden das Engagement des Ehepaars Auer hervor. Die Vergabe dieser Plakette sei auch eine Anerkennung für die wertvolle kulturelle Arbeit, die Wolfgang Auer als weitum bekannter Kenner historischer Schmiedekunst, Schöpfer und Restaurator von sakralen und profanen Kunstwerken bisher geleistet habe.

An der Feier im Innenhof des Gutes, die mit Fanfarenklängen eröffnet wurde, nahm neben zahlreichen Gästen auch der Präsident des OÖ-Forums Volkskultur, Herbert Scheiböck, teil.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper