Männer trauern anders: Eine Trauergruppe nur für Männer

Nach 20 Jahren Erfahrung in der Männerberatung und Trauerbegleitung weiß Martin Auer: Die Gefühle der Trauer sind dieselben, nur der Umgang damit ist häufig unterschiedlich. Deshalb organisiert der Lebens- und Sozialberater eine reine Männertrauergruppe. Erstes Treffen ist am 6. November in Salzburg. Stammtisch, Kartenrunde, Sport: Männer reden über Gott und die Welt, geht es um Gefühle, fehlen ihnen oft die Worte.