Mädchen vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Seit Freitag wird die 16-jährige Angelina aus dem an den Bezirk Braunau angrenzenden bayrischen Burghausen vermisst. Sie ist möglicherweise weiträumig mit dem Zug oder per Anhalter unterwegs, berichtet die Polizei. Die Eltern machen sich große Sorgen um die Tochter, so die Beamten. Sie ist 1,54 Meter groß, schlank und hat dunkelrote Haare.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burghausen unter 0049 8677 96910 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.