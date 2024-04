Mädchen täuschte ein Gewaltverbrechen vor

Die Aussage eines noch nicht strafmündigen Mädchens hatte einen großen Polizeieinsatz zur Folge: Ein Hubschrauber, 25 Polizisten aus der Burghausener Gegend, die deutsche Bundespolizei und auch österreichische Polizeibeamte suchten nach drei tatverdächtigen dunkelhäutigen Männern. Diese wurden von einem jungen Mädchen beschuldigt, es in der Nähe eines Waldstückes zunächst angesprochen und dann mit dem Messer bedroht zu haben. Das Mädchen gab an, zu sexuellen Handlungen aufgefordert worden zu sein. Als es fliehen habe wollen, sollen die Männer das vermeintliche Opfer noch vom Fahrrad gezerrt und verletzt haben.

Mädchen räumte Lüge ein

Die Aussage des Mädchens – ein genaues Alter will die Polizei nicht nennen – löste eine zweistündige Suche nach den Tätern aus. Es wurden Sicherstellungen, Befragungen und Kontrollen im Gemeindebereich von Marktl und darüber hinaus durchgeführt, berichtet die Burghausener Polizei. Doch das Mädchen verstrickte sich immer mehr in widersprüchliche Aussagen. Es ergaben sich laut Polizei letztlich "ernsthafte Zweifel am geschilderten Geschehensablauf". Schließlich räumte das junge Mädchen ein, dass so ein Angriff nie stattgefunden hat.

Warum das Mädchen diese Geschichte offenbar erfunden hat, will die Polizei nicht beantworten. "Zu den Hintergründen des Verhaltens des Mädchens machen wir keine näheren Angaben", heißt es. Da das Mädchen noch nicht strafmündig ist, werde es auch kein Strafverfahren wegen des "Vortäuschens einer Straftat" geben, lässt die Polizei wissen.

Konsequenzen könnte diese folgenschwere Falschaussage trotzdem haben, zumindest finanzielle: Die Polizei lässt laut eigener Aussage derzeit klären, ob die entstandenen Kosten für die Fahndung und die circa zweistündige großangelegte Suche in Rechnung gestellt werden können.

