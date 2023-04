Madritsch: "Uns erwartet ein harter Kampf"

Mit dem verdienten 3:2-Heimsieg gegen Gleisdorf holten sich die Jungen Wikinger Ried in der Regionalliga Mitte am vergangenen Wochenende Selbstvertrauen für das Oberösterreich-Derby am morgigen Freitag. Gegner auswärts (19 Uhr) ist WSC Hertha. Der Rückstand der Welser auf den Tabellenführer Leoben beträgt derzeit sechs Punkte. Der Druck liegt daher bei WSC Hertha.