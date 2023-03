Madritsch bleibt Gurten bis mindestens 2024 erhalten

Gurtens Erfolgstrainer Peter Madritsch ist seit Sommer 2018 erfolgreicher Trainer in Gurten.

Einen Frühjahrsauftakt nach Maß feierten die beiden Innviertler Vereine in der Regionalliga Mitte. Diesen Schwung wollen Gurten und die Jungen Wikinger für die bevorstehenden Aufgaben mitnehmen. Bei den Gurtnern gibt es schon vor dem Spitzenspiel daheim am Samstag (15.30 Uhr) gegen Tabellenführer LASK-Amateure gute Nachrichten: Trainer Peter Madritsch hat seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2024 verlängert. Damit geht der 48-Jährige in eine sechste Saison mit der Union Gurten. "Unsere beiden