Madl schafft mit erstem Wurf das Limit für U23-EM

Bei den erstmals abgehaltenen Winterwurf-Staatsmeisterschaften am Wochenende in Amstetten hatte Patricia Madl von der Sportunion IGLA long life einen fulminanten Saisoneinstieg im Speerwurf. Gleich beim ersten Wurf schaffte die Diersbacherin das Limit (51,00 Meter) für die U23 Europameisterschaft im norwegischen Bergen. "Der erste Wurf mit 51,69 Metern hat mich enorm motiviert. Ich wollte dann zu viel, weil ich nichts zu verlieren hatte und verkrampfte ein bisschen. Beim fünften und sechsten Wurf ging ich wieder locker rein und betätigte mit 51,33 und 52,80 Metern erneut das Limit. Meine neue persönliche Bestleistung bedeutete zusätzlich auch den Staatsmeistertitel und den OÖ Landesrekord in der Allgemeinen sowie der U23-Klasse. Ich bin extrem zufrieden. Man muss ja auch bedenken, dass es nur neun Grad hatte und der Wind auch nicht optimal war. Ich bin mir sicher, dass bei Wärme der eine oder andere Meter noch drinnen ist", ist die Innviertlerin zuversichtlich. Auch Vereinskollegin Christina Gangl (U16) durfte auf Einladung des Leichtathletikverbandes außer Konkurrenz an den Start gehen und warf mit 42,85 Metern knapp an ihre Bestleistung.

