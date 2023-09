Lukas und seine "Hebamme"

Vor 25 Jahren half er bei einer Hausgeburt, weil es das Kind so eilig hatte, dass die Mutter nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Alles ging gut – als einer der Ersten durfte Ludwig Schlichtner damals den kleinen Lukas Furtner kennenlernen. 25 Jahre später traf er den mittlerweile erwachsenen Lukas in der Rotkreuz-Stelle Riedersbach in der Gemeinde St. Pantaleon wieder: Er macht derzeit eine Praxisausbildung zum Rettungssanitäter und durfte mit Ludwig Schlichtner seinen ersten Nachtdienst ableisten.

