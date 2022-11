Lukas Strasser: "Ich erfahre bei der SV Ried so viel Wertschätzung"

Strasser zählt seit Jahren zu den treuesten Fans der SV Guntamatic Ried und ist auch für die Kicker ein Vorbild. Auch bei vielen Auswärtsfahrten ist der Rollstuhlfahrer mit dabei. Privat gehört seine Leidenschaft unter anderem dem Basketball.

Grund genug für die Ordner-Obmänner der SV Ried, Heinz Schauberger und Wolfgang Freilinger, die Sache in die Hand zu nehmen. Mit der großzügigen Unterstützung der SV-Ried-Fanclubs und weiterer Spender wurde ein Basketball-Rollstuhl finanziert und beim Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Austria Klagenfurt an Strasser übergeben.

Der 25-Jährige spielt seit zehn Jahren beim Verein "Rolling Bones". "Ich fahre hin und wieder mit einigen der Ordner zu den Auswärtsspielen, weil wir uns sehr gut verstehen. Da sind wir dann auf das Thema Basketball gekommen. So hat das seinen Anfang genommen", erzählt Strasser und fügt hinzu: "Diese Unterstützung ist etwas sehr Spezielles für mich. Ich habe eine super Verbindung zu den Fanclubs Supras und Glory Boys und erfahre dort eine ganz besondere Wertschätzung. Ein ganz spezieller Dank gilt auch Florian Jetzinger, der sich immer sehr für mich einsetzt."

"Bekomme Gänsehaut"

Er bekomme, wenn er an die Hilfsbereitschaft so vieler Personen im Umfeld der SV Ried denke, "Gänsehaut". "Solche Aktionen zeichnen den Verein und das Innviertel aus. Ich glaube kaum, dass es so etwas bei einem anderen Bundesligaklub in Österreich gibt. Wir sind wie eine Familie, dafür bin ich sehr, sehr dankbar", sagt der treue Fan der SV Ried.