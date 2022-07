Lukas, der beste Tischler Österreichs

Der Rohstoff Holz ist es, der seine Leidenschaft weckte: Lukas Weilhartner ist schon von klein auf mit dem Geruch von Holz in der Nase aufgewachsen, seinen Eltern gehört ein Sägewerk. Holz in all seinen Facetten gefällt ihm. "Es ist einfach ein sehr schöner Rohstoff", sagt der 21-jährige Sighartinger.