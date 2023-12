Luftentfeuchter löst Zimmerbrand in Ried aus

Zu einem Zimmerbrand in einem zweistöckigen Wohnhaus wurde die Freiwillige Feuerwehr Ried im Innkreis am Freitag kurz nach 13 Uhr gerufen. Die 75-jährige Hausbesitzerin hatte den Lüfter kurz davor in Betrieb genommen. Ein Zeuge bemerkte den Rauch im Untergeschoß und alarmierte die Einsatzkräfte. Die konnten nach der ersten Erkundung feststellen, dass keine Personen mehr im Haus waren und sich an die Lösch- und Belüftungsarbeiten machen.

Der Kleinbrand hatte auf Blumen und den Holzboden übergegriffen und Einsatz mit Atemschutz nötig gemacht.

Die 75-jährige Hausbesitzerin wurde unbestimmten Grades verletzt nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

