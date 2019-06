Luckner-Gründe: Projekt geht weiter

Nein, niemand habe dem Projekt Luckner-Gründe einen Riegel vorgeschoben, heißt es von Bürgermeister Franz Weinberger (VP) und Vizebürgermeister Harald Huber (FP). Gerüchte, wonach die Erschließung der Baugründe erstmal auf Eis gelegt sei, dementieren beide. "Es läuft aber leider nicht so schnell, wie wir es gerne hätten", sagt der Bürgermeister.

Das Widmungsverfahren habe sehr lange gedauert, bedauert sein Vize. Es sei auch ein sehr aufwendiges Projekt, die ganze Infrastruktur müsse erst geschaffen werden, erklärt Weinberger. Damit aus den 81.000 Quadratmetern Fläche bald Baugrundstücke entstehen, brauche es natürlich Straßen, Kanal und eine Wasserversorgung. "Wir sind dabei für den ersten Brunnen eine Erhebung ausarbeiten zu lassen", sagt Weinberger. Für das Kanalprojekt und die Straßen gebe es schon eine grundsätzliche Planung, der Vermessungsplan sei schon gemacht worden.

Finanzielle Last

"Die Erschließung ist ja auch finanziell eine große Herausforderung", betont Weinberger, eine Schätzung der Infrastrukturkosten liege bei 30 bis 35 Euro pro Quadratmeter plus Grundstückspreis. "Wir machen weiter, Schritt für Schritt, auch wenn es nur kleine Schritte sind", so Weinberger. Wann die ersten Baugründe verkauft werden können, ließe sich nicht so leicht datieren, sagt Huber. Bis Herbst 2021, so hofft der Vizebürgermeister, könne man schon die ersten günstigen Baugründe verkaufen. In einem ersten Schritt sollen 42 Bauparzellen entstehen.

Wie berichtet, ist fehlender Baugrund in der Gemeinde Altheim ein großes Gesprächsthema. Immer mehr jüngere Altheimer ziehen in die umliegenden Gemeinden ab, wo sie Baugründe noch zu einem moderaten Preis kaufen können. Die Erschließung der Luckner-Gründe, die im Gemeindebesitz sind, soll diesem Problem Abhilfe schaffen. Es gibt aber auch Gegner des Projekts, die kritisieren, dass die Wohnsiedlung weitab vom Ortszentrum und von den Schulen entstehe. Das wiederum verursache mehr Verkehr. Aber auch die hohen Kosten für die Erschließung sind Kritikpunkte.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Altheim Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at