Loyale Läufer und ein panischer "Ötzi"

Sportlich war das Jahr 2019 für Alois Petermaier eher "gemütlich". Probleme mit seiner Achillessehne haben den Bewegungsdrang des noch 57-Jährigen zwar gebremst, aber nicht gestoppt. "Gar nichts machen geht einfach nicht. Da würde ich ja einrosten", sagt Petermaier. Dabei hat der passionierte Läufer aus St. Peter am Hart auch so genug zu tun. Schließlich findet am Sonntag, 10. November, ab 9.45 Uhr zum bereits 22. Mal der Therme Geinberg Lauf statt. Seit elf Jahren ist er hauptverantwortlich für dessen Organisation. Noch viel länger – genauer gesagt seit der Premiere im Jahr 1998 – ist Heinz Moosantl vom TSV Mattighofen dabei. Er ist Teil einer handvoll Läufer, die in den vergangenen 21 Jahren keinen einzigen Lauf ausgelassen haben. "Ich gehe fix davon aus, dass Heinz auch heuer kommen wird. Er hat schon gefragt, ob es den Thermenlauf eh noch länger gibt, weil er unbedingt bis zum 25. weitermachen will", weiß Alois Petermaier.

Eine der vielen treuen Seelen ist auch Johann "Ötzi" Österbauer, der sich seit vielen Jahren um die Anmeldung für den Therme Geinberg Lauf kümmert. Trotz seiner Routine verfällt der Mattighofner immer wieder in Panik. "Erst neulich hat er gemeint, dass erst 200 Anmeldungen da sind. Laut ihm so wenig wie überhaupt noch nie. Aber das sagt er jedes Jahr", weiß Petermaier, dem auffällt, "dass sich die Leute in den letzten Jahren eher später für Veranstaltungen anmelden. Ich kann das gut verstehen, weil ich selbst so einer bin."

Schnell entschieden hat sich dagegen Tina Fischl vom WSV Otterskirchen. Die Siegerin des Jahres 2017 ist zugleich die Streckenrekordhalterin über 5300 Meter und will heuer im Kampf um den Sieg erneut ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Apropos Gewicht: Die schnellste Dame und der flotteste Herr werden wieder mit Recheis Nudeln aufgewogen.

Anmeldung für den 22. Therme Geinberg Lauf am Sonntag, 10. November, ab 9.45 Uhr schriftlich, telefonisch oder per E-Mail bei Alois Petermaier, Bogenhofen 51, 4963 St. Peter am Hart, unter der Telefonnummer 0650/ 3641116, an alpe@aon.at oder online auf der neuen Homepage des LC Geinberg: www.lcgeinberg.com. Medienpartner sind die OÖNachrichten.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at