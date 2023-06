Lokal "Heimatliebe" als Verwirklichung des Lebenstraums

In der "Heimatliebe" in Aspach wird Carina Egger auch ein großes Getränkesortiment anbieten.

"Die Vorfreude ist riesengroß, die Nervosität hält sich noch einigermaßen in Grenzen", sagt Carina Egger. In neun Tagen ist es so weit: Die 29-Jährige eröffnet im Gebäude des Revital Aspach ihr neues Restaurant "Heimatliebe". Dort, wo früher das Lokal "Villa Vitalis" war, wird die Innviertlerin ab 16. Juni frischen Schwung in die Innviertler Gastronomieszene bringen. Damit kehrt die gebürtige Aspacherin zurück in ihre Heimat und an den Ort ihres beruflichen Starts.

"Ich habe vor rund 14 Jahren in der ‚Villa Vitalis‘ eine Lehre begonnen. Ich war damals sogar bei der Eröffnung des Restaurants dabei. So schließt sich jetzt irgendwie ein Kreis", sagt Egger mit einem herzlichen Lachen. In den vergangenen Jahren ist die Innviertlerin viel herumgekommen. Sie hat in renommierten Häusern in Schottland, Schweden, am Arlberg und Fuschl am See im Service und in der Küche gearbeitet. Vier Jahre lang war Egger im Haubenrestaurant "Aqarium" in der Therme Geinberg tätig, zwei Jahre als Restaurantleiterin. Zuletzt leitete sie zwei Haubenlokale eines Fünfsternehotels in Ischgl.

Ein Brautstehlen mit Folgen

Jetzt zieht es Egger zurück nach Hause. "Der Weg in die Selbstständigkeit ist schon seit meiner Lehrzeit ein großer Traum von mir." Dass sie diesen jetzt in ihrer Heimatgemeinde verwirklichen könne, sei "großartig". Der Ausgangspunkt war bei einer Hochzeit vor rund zwei Jahren. "Eine sehr gute Freundin von mir aus Aspach hat geheiratet. Beim Brautstehlen bin ich dann mit ihrem Vater Georg Gattringer, dem Aspacher Bürgermeister, ins Gespräch gekommen. Wir haben unter anderem völlig zwanglos über meinen Wunsch, ein Lokal eröffnen zu wollen, gesprochen. Dann sind zirka eineinhalb Jahre vergangen, als er mich plötzlich angerufen und gemeint hat, dass er ein passendes Lokal für mich wüsste. Im November 2022 habe ich mir die ‚Villa Vitalis‘ angesehen und dann ist das Projekt rasch ins Laufen gekommen. Ein unglaublicher Zufall", sagt Egger.

Keine Personalprobleme

In den vergangenen Wochen wurde dem Lokal ein völlig neues Design verpasst. "Es wird ein sehr buntes, freundliches Restaurant", sagt Egger. Auf die Frage, wie herausfordernd die Personalsuche ist, antwortet die Gastronomin: "Ich habe elf Mitarbeiter, sieben auf Vollzeitbasis. Mit allen habe ich schon, unter anderem in Geinberg und Ischgl, zusammengearbeitet. Ich weiß, dass ich mich auf mein Team voll und ganz verlassen kann."

Die Vorbereitungen gehen in die finale Phase Bild: streif

Der Name "Heimatliebe" werde sich in der Speisekarte widerspiegeln. "Wir beziehen einen überwiegenden Großteil unserer Lebensmittel aus der unmittelbaren Region. Die Qualität der Lebensmittel ist das Um und Auf, aber trotzdem soll ein Besuch in der Heimatliebe für jedermann leistbar sein", sagt die 29-Jährige.

Im Restaurant haben rund 60 Gäste Platz, 45 weitere können im Wintergarten, der komplett geöffnet werden kann, Platz nehmen. "Wir setzen auf österreichische Küche, die wir kreativ aufs Teller bringen. Natürlich wird es bei uns aber auch ein klassisches Schnitzel geben. Verschiedene kulinarische Schwerpunkte wie Spargelwochen, Wildwochen oder Grillabende wird es ebenfalls geben", sagt die Aspacherin. Dass die Sommelière großen Wert auf die Weinauswahl legt, versteht sich da von selber. "Es wird rund 150 Weine auf der Karte geben. Das Besondere daran ist, dass man jeden Wein zum Ab-Hof-Verkaufspreis mit nach Hause nehmen kann", sagt Egger.

Video: Interview mit Carina Egger

Öffnungszeiten

Eröffnet wird die "Heimatliebe" am Freitag, 16. Juni. Geöffnet ist das Lokal (Revitalplatz) in Aspach Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Geschlossen ist am Dienstag und Mittwoch. Sowohl unter der Woche (7 Uhr bis 11.30 Uhr) und am Wochenende (7 Uhr bis 14 Uhr) wird ein Brunch angeboten. Weitere Infos gibt es auf der Website unter

restaurant-heimatliebe.at; Telefon: 0676/6022266

Autor Thomas Streif

