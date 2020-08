Löten, malen, drucken: Buntes Ferienprogramm in der KTM Motohall

Die KTM Motohall bietet im August ein Ferienprogramm mit Workshops im Innovation Lab. Geeignet sind diese für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. "Im Hause KTM stehen Technik und Innovation im Vordergrund. Uns ist es wichtig, der jüngeren Zielgruppe technische Themen näherzubringen, die auch in der KTM-Welt angewendet werden. Das Erlernen von Basiswissen in Elektrotechnik, Programmierung und digitaler Gestaltung steht im Fokus der Workshops", sagt Rene Esterbauer, Geschäftsführer der Motohall in Mattighofen.

Alles, was die Kids mitbringen müssen, ist Neugierde – den Rest lernen sie spielerisch, indem sie einfach loslegen, so die Organisatoren. Im "Löt-Workshop" gilt es, die Motorrad-Bauteile mit der Platine zu verbinden. Am Ende gibt es Einblicke in die Welt der Motorrad-Technik und eine Lötplatine zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Termine: 19. August, 10 bis 12 Uhr, 29. August, 12.30 bis 14.30 Uhr.

Ein 3-D-Projekt malen die Kinder im "Doodle-Workshop". Dabei verwenden die Kinder und Jugendlichen 3-D-Stifte und malen mit geschmolzenem Kunststoff dreidimensionale Motorräder, die sie ebenfalls mit nach Hause nehmen dürfen. Termine: 22. und 26. August, 10 bis 12 Uhr.

Wie ein 3-D-Drucker und ein 3-D-Scanner funktionieren, erfahren die Kids beim "Design-Workshop", indem sie Objekte einscannen und dreidimensional ausdrucken. Im Workshop werden außerdem eigene Motorräder am Design-Board entworfen und mit einem Laser-Cutter ausgeschnitten. Termine: 22. August, 12.30 bis 14.30 Uhr, und 29. August, 10 bis 12 Uhr.

OÖNcard-Teilnehmer erhalten zehn Prozent Rabatt. Mehr Infos gibt es unter ktm-motohall.com