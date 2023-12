Löscheinsatz in Pramet: Feuerwerksrakete setzte Thujen-Hecke in Brand

Dieser Schuss ging nach hinten los: Mit einer Feuerwerksrakete hat ein 37-Jähriger am Freitagabend die Thujen-Hecke seines Nachbarn in Brand gesetzt. Der Innviertler zündete gegen 20 Uhr in seinem Garten in Pramet (Bezirk Ried im Innkreis) eine Batterie der Klasse F2. Dabei gelangte ein Geschoss in die dreieinhalb Meter hohe Hecke und löste das Feuer aus.

Dem Verursacher gelang es, den Brand weitgehend einzudämmen. Für die weiteren Löscharbeiten rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pramet an. Trotz des raschen Eingreifens wurde die Fassade des derzeit unbewohnte, angrenzenden Hauses beschädigt. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen bestand glücklicherweise nicht, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Sprengstoffexperte: "Das sind nicht nur Knaller, das sind Kaliber"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.