Löffler hat bereits 100.000 Gesichtsmasken produziert

"Wir tasten uns derzeit Schritt für Schritt wieder an einen Normalbetrieb heran", sagte Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter bei einer Übergabe von insgesamt rund 4000 von Löffler produzierten Gesichtsmasken an die Direktoren der mittleren und höheren Rieder Schulen. Ermöglicht wurde die kostenlose Bereitstellung der hochqualitativen Masken durch die Unterstützung von Oberbank, Sparkasse Oberösterreich, Raiffeisenbank und VKB Bank. Der Gesamtwert beträgt laut Leodolter rund 15.000 Euro.

Mit dieser Aktion wolle man den jungen Menschen in der Region beweisen, dass auch in schweren Zeiten auf starke Partner Verlass sei. "Zudem wollen wir als regionale Marke wahrgenommen werden und einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit unserer Schüler leisten", so Leodolter. Die Belegschaft bei Löffler befindet sich nach wie vor in Kurzarbeit, die Produktion läuft aber weiter. Rund 25 Prozent der Produktionskapazitäten werden derzeit für das Herstellen der Gesichtsmasken aus hochwertigem Funktionsmaterial verwendet. Rund 15 Mitarbeiterinnen sind für das Nähen der Masken verantwortlich. "Wir haben in den vergangenen Wochen vor allem das Land Oberösterreich, das Rote Kreuz, das Rieder Krankenhaus und Unternehmen aus der Region mit unseren Masken beliefert", sagt Leodolter.

Otto Leodolter, Geschäftsführer Löffler Bild: Löffler

Die Produktion soll in den kommenden Wochen zurückgefahren werden. "Wir werden weiterhin Gesichtsmasken herstellen, aber bei weitem nicht mehr so viele", sagt Leodolter. Bisher wurden bereits mehr als 100.000 solcher Masken genäht.

"Die Initiative, dass ein Unternehmen aus Ried diese Produktion übernommen hat, ist toll", bedankte sich Johannes Huber, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Ried. "Ich bewundere die Bevölkerung für die große Disziplin beim Tragen der Gesichtsmasken. Hoffentlich kehrt die Normalität bald zurück", sagte Huber.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at