Löffler als "gallisches Dorf" in Branche

Während große Teile der Textilindustrie in Billiglohnländer ausgelagert sind, bleibt der Rieder Sportbekleidungshersteller Löffler dem Standort treu und nimmt trotz Corona-Pandemie weiteres Personal auf. Die Pandemie führe deutlich vor Augen, wie rasch sich die Lage zuspitzt, wenn weltweite Lieferketten und Warenströme nicht mehr funktionieren.

Regionalität auch bei Kleidung

Während bei Lebensmitteln "Bio" bereits seit Jahren sprichwörtlich in aller Munde ist, wachse nun auch das Bewusstsein für regional produzierte Bekleidung, so das Unternehmen. Löffler schwimme seit jeher aus Überzeugung gegen den Strom und lagere die Produktion nicht nach Fernost aus.

Sogar 70 Prozent der verwendeten Stoffe werden in der hauseigenen Strickerei in Ried produziert. Und etwa 90 Prozent der gesamten Wertschöpfung werde in Europa erbracht, so das Unternehmen. "Wir sind stolz darauf, eines der wenigen Textilunternehmen zu sein, das nach wie vor in Österreich produziert und sich erfolgreich am Markt behaupten kann", so Geschäftsführer Otto Leodolter.

Das größte Kapital des Textilproduzenten seien die 200 qualifizierten Mitarbeiter und deren Wissen am Standort Ried. Trotz der vielen Herausforderungen in der Coronakrise habe es das Unternehmen geschafft, durchwegs positive Ergebnisse zu verzeichnen und die Auftragsbücher gut zu füllen.

"Einstellen statt auslagern": Der Sportbekleidungshersteller wolle seinen Personalstand am Produktionsstandort Ried sogar erweitern. Gesucht sind Fachkräfte in den Bereichen Produktentwicklung, CAD und Näherei. Seit der Firmengründung 1947 produziert Löffler bereits Sportbekleidung – aktuell mit 280 Mitarbeitern in Österreich und Europa. Jährlich werden rund 1,3 Millionen Teile gefertigt.

Ein Interview mit Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter lesen Sie am morgigen Donnerstag.