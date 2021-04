Lockdowns haben Absatz von Rieder Gutscheinen beflügelt

Die vergangenen Lockdown-Zeiten mit geschlossenen Geschäften haben zu einer deutlichen Steigerung beim Absatz der Rieder Schwanthaler-Gutscheine geführt. Viele Menschen haben bei anstehenden Geschenken auf die Gutscheine zurückgegriffen, damit die Beschenkten nach der Wiederöffnung der Geschäfte damit einkaufen können.

Und die Gutscheinverkäufe liegen in den Wochen rund um Ostern um durchschnittlich 20 bis 30 Prozent höher als in Monaten ohne Saisonschwerpunkt. Der Absatz der "Rieder Einkaufswährung" hat im Jahresvergleich um 19 Prozent auf knapp 340.000 Stück oder 3,4 Millionen Euro zugelegt. Vor allem regionale Unternehmen kauften den Gutschein verstärkt als Geschenk oder Dankesprämie für ihre Mitarbeiter. Das freue die Beschäftigten und stärke die Kaufkraft in der Region, so der Rieder Handel.

Die Gutscheine sind in 250 Betrieben in und um Ried einlösbar. Der Rieder Schwanthaler-Zehner ist sowohl in stationären Verkaufsstellen wie dem Einkaufszentrum Weberzeile, Betten Ammerer und Optik Gärner als auch online erhältlich (www.riederschwanthalerzehner.at). "Jeder Rieder Schwanthaler-Zehner trägt dazu bei, die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Es ist äußerst erfreulich, dass der beliebte Einkaufsgutschein gerade im Pandemiejahr 2020 mehr denn je gefragt war. Wer dieses vielseitige Zahlungsmittel nutzt, stärkt aktiv die vielen Rieder Betriebe, sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Ried", so Albert Ortig, Bürgermeister der Stadt Ried.

Die Bedeutung des Gutscheins steige immer mehr. "Wir freuen uns, dass er bei unseren Kunden so gut angenommen wird und wir damit die Kaufkraft bei uns in der Region halten können", so Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile. Auch gemeinsame Aktionen der Weberzeile und des Rieder Stadtmarketings trügen einen wertvollen Beitrag dazu bei und ließen die Verkaufszahlen ansteigen, darunter die "Mehrwert-Tage" nach dem ersten Lockdown, so die Gutschein-Partner.

"Die Kooperation zwischen Innenstadt und Weberzeile trägt dazu bei, dass der Rieder Schwanthaler-Zehner nach wie vor ein sehr beliebtes Zahlungsmittel in der Stadt Ried ist und somit einen großen Anteil an der regionalen Kaufkraftbindung hat", so Rudolf Dobler-Strehle, Obmann des Vereins der Rieder Wirtschaft. Mit Ostern biete sich ein weiterer Anlass, Schwanthaler-Gutscheine zu schenken.