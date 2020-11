Lockdown an der Grenze: Was darf ich als Innviertler in Bayern noch tun?

INNVIERTEL/MüHLVIERTEL/BAYERN. Das Innviertel ist so wie das Mühlviertel mit seiner Grenznähe zu Bayern ein Lockdown-Sonderfall. Viele in der Grenzregion stellen sich die Frage, welche Bestimmungen in Bayern für Österreicher gelten. Manch findiger Innviertler sucht – entgegen allen Warnungen – nach "Schlupflöchern". Detlef Polay, Sprecher des Corona-Krisenstabs des österreichischen Innenministeriums, erklärte die Situation auch in deutschen Medien.

