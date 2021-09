Lochner Stemmer nach Kantersieg auf Platz 1

Eine geschlossene Mannschaftsleistung sorgte für einen klaren 6:0-Sieg der Union Lochen vor heimischer Kulisse in der Nationalliga. Gegner SK Vöest Linz II war etwas ersatzgeschwächt angetreten, es fehlten unter anderem Lucy Modrey und Jonas Klinger. Nach dem klaren Sieg ist die Union Lochen jetzt sogar Tabellenführer der Nationalliga und hat trotz der 1:2-Niederlage in Harland vor zwei Wochen noch gute Chancen um den Titel mitzukämpfen.

Allen voran die 40-jährige Christiane "Chrissy" Schröcker, die mit 340,32 Punkten aufwartete und erstmals 165 Kilogramm im Zweikampf erzielte. Die Leistung im Stoßen mit 94 Kilogramm wäre sogar österreichischer Rekord in der Klasse bis 59 kg gewesen. Aber dafür ist ein "Dreier-Schiedsgericht" notwendig. In der Nationalliga ist aber immer nur ein Kampfrichter im Einsatz.

Florian Reisecker, der nach seinem Motorradunfall im Juni erstmals wieder an den Start ging, ließ es locker angehen. Mit 282 kg im Zweikampf und 316,69 Punkten ist er schon wieder auf einem guten Weg. Marie-Sophie Holzinger kam auf 303,34 Punkte und sicherte sich im Reißen mit 78 kg eine neue Bestmarke. Lena Raidel kam nur im Reißen zum Einsatz, 65 kg waren für die Sechste der U 17-EM nach ihrer überstandenen Lebensmittelvergiftung eine ansprechende Leistung. Im Stoßen konnte Petra Schmutzer mit einer neuen Bestmarke von 74 kg aufwarten.

Auch die WKG Ranshofen/Vöcklabruck II durfte in der Regionalliga über einen 2:1-Sieg gegen die WKG Bad Häring/Rum jubeln. Bester Innviertler Heber war Jürgen Grubmüller mit 287,85 Punkten, im Zweikampf erreichte er 219 kg. Thomas Sauerlachner zeigte eine aufsteigende Form und schaffte 253,31 Punkte. Der 42-jährige Ciprian Diana holte wertvolle 250,86 Punkte für sein Team.

Olympiateilnehmer in Lochen

Am kommenden Samstag, 2. Oktober, finden ab 10 Uhr in der Peter- Schnabl-Halle in Lochen die diesjährigen Einzel-Landesmeisterschaften statt. 60 Meldungen sind für den Bewerb eingegangen. Ein ganz prominenter der Gewichtheberszene wird am Samstag in Lochen sein Stelldichein geben. Sargis Martirosjan, der Zehnte der Olympischen Spiele in Tokio und Europameister 2018 im Reißen wird in der letzten Gruppe (um zirka 18.30 Uhr) an den Start gehen.

Der Zeitplan der Landesmeisterschaft: 10 Uhr, Schüler; 11.30 Uhr, Open Class; 13.45 Uhr, Frauen; 16 Uhr, Männer (61 bi 81 kg). 18.30 Uhr, Männer (89 kg bis +109 kg).