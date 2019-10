Lochner Stemmer hob neue Jahresbestleistung

In den beiden letzten Vorrunden-Wettkämpfen der Gewichtheber-Nationalliga setzte sich die Union Lochen mit einem 2:0-Auswärtssieg in Harland und der AKH Vösendorf mit einem 3:0-Sieg in Ranshofen klar durch. Die Finalrunde findet am 19. Oktober in Vösendorf statt.

Bei der Union Lochen, die ohne Chrissy Schröcker und Sophie Picker antreten musste, überzeugte vor allem Simon Strasser, der im Reißen und im Zweikampf mit 312,63 Punkten eine neue Jahresbestleistung aufstellte.

Geri Gugerbauer, der Obertrumer im Lochner Team, hob mit 248 Kilogramm im Zweikampf ebenfalls eine neue Bestmarke.

Einen soliden Wettkampf spulte auch Lukas Schäffer ab, der erstmals drei gültige Reißversuche und 110 Kilogramm im Stoßen verzeichnen konnte.

Von ihrem harten Vorbereitungsprogramm für die U-15-Europameisterschaft noch etwas geschlaucht war die SSM-Schülerin Lena Raidel aus Straßwalchen, trotzdem schaffte sie 138 Kilogramm im Zweikampf. Etwas Pech hatte Florian Reisecker: Nach dem gültigen Erstversuch im Reißen mit 133 Kilogramm drehte er die 140 kg-Hantel im zweiten Versuch nach hinten ab. Mit 331,19 Punkten war er trotzdem der beste Heber der Lochner Union-Staffel.

In der zweiten Vorrunden-Begegnung unterlag die WKG Ranshofen/Vöcklabruck ohne Maximilian Moldaschl gegen den AKH Vösendorf II klar mit 0:3. Bester Geber der WKG war Patrick Dürnberger mit sehr guten 322 Kilogramm im Zweikampf und der höchsten Punkteleistung der Runde mit 356,39 Punkten. Am kommenden Samstag, 5. Oktober, findet ab 13 Uhr in Wels die OÖ. Schülermeisterschaft sowie der OÖ. Jugend-Nachwuchscup statt.

Von der Union Lochen sind Felix Krangler, Juliane Maderegger, Thomas Kaserer, Anna Voggenberger, Helena Maderegger, Michael Österbauer, Sophie Picker, Sarah Grubinger und Jessica Stauceanu am Start. Am 19. Oktober findet das Finale der Nationalliga in Vösendorf statt.

SC Harland – Union Lochen 0:2 (141,68:1504,26).

Die Leistungen der Lochner: Lena Raidel: 138 kg im Zweikampf (245,34 Punkte); Lukas Schäffer: 206 kg (282,37 Punkte); Gerald Gugerbauer: 248 kg (287,73), Simon Strasser: 277 kg (312,63); Florian Reisecker: 297 kg (331,19).