Lochen und Ranshofen machen gemeinsame Sache

Was für ein Paukenschlag in der Gewichtheber-Szene: Die Union Lochen und der ATSV Ranshofen bilden im Jahr 2022 in der Bundesliga, Nationalliga und Regionalliga unter dem neuen Namen "WKG Innviertel Lochen/Ranshofen" eine Wettkampfgemeinschaft. Damit nicht genug, gibt es von Seiten der Innviertler noch eine weitere Sensation zu vermelden.