Lobbyist für "Mensch und Natur" hat schon in vielen Branchen gearbeitet

Der aus Tarsdorf stammende Erik Schnaitl hat 1996 an der HTL Braunau maturiert und seither in vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet: als Techniker in einem Planungsbüro, als Kundenberater in einer Bankfiliale, als Entwicklungshelfer, als Verkäufer einer Biobäckerei, als freiwilliger Helfer verschiedener Biobauernhöfe, als Projektleiter in Russland, als Freizeitbetreuer und als Aktivist.